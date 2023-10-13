Пятница, 13 октября, 2023
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Эксперт рассказал о военном значении Авдеевки

7info
Фото: Минобороны РФ

Авдеевский укрепрайон — один из ключевых узлов первой линии обороны ВФУ в Донбассе, оттуда постоянно обстреливается Донецк и его пригород, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

«Этот укрепрайон сложно было штурмовать из-за хорошо подготовленной обороны противника. Наши военнослужащие подготовились к ликвидации этого мощного опорника и сейчас идут последовательные действия: операция с участием артиллерии, авиации и наземных штурмовых групп. Все действуют согласовано, стараясь минимизировать потери личного состава», — объяснил он.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, 12 октября российские войска смогли с двух сторон начать охват Авдеевки. С севера ВС РФ вышли в район железной дороги и смогли перейти через нее. Также сейчас завершается зачистка террикона в северной части Авдеевки. С него российские войска смогут контролировать всю окружающую местность. На юго-западе силы 1-го Донецкого армейского корпуса вышли в район поселка Северное. Но пока говорить об окружении Авдеевки рано.

Минобороны РФ 12 октября сообщило, что в этот день российские подразделения на донецком направлении отбили три атаки штурмовых групп ВФУ, потери противника составили до 340 боевиков.

Всего 12 октября в зоне СВО российские войска уничтожили до 745 боевиков ВФУ и 48 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

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