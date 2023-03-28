Эксперт рассказал о признаках шпионского ПО на смартфоне

Быстрая разрядка батареи, ухудшение производительности смартфона, увеличение расхода мобильного трафика, самостоятельные перезагрузки гаджета могут свидетельствовать о наличии на нём шпионской программы. Об этом агентству «Прайм» директор центра компетенций по информационной безопасности Группы Т1 Виктор Гулевич.

Также настороженность пользователя должно вызвать самопроизвольное изменение стартовой страницы мобильного браузера.

По словам Гулевича, в случае с компьютером, признаком наличия вирусного ПО является внезапное возникновение всплывающих окон или сообщений об ошибках работы программ.

Шпионские программы могут получить доступ к данным пользователя, в том числе банковским, следить за его местоположением.

Эксперт советует ставить приложения только из проверенных источников, обязательно устанавливать антивирус.

Владельцы гаджетов, работающих на системе Android, могут проверить, какие приложения имеют доступ к «Специальным возможностям» (Настройки —> Спец. возможности).