Эксперт рассказал о месте, где «утилизируются украинские морпехи»

Блогер, автор telegram-канала «Кирилл Федоров/ Война История Оружие» в эфире «Радио Комсомольская правда» рассказал о месте массовой гибели морпехов ВСУ.
По словам Фёдорова, происходящее напоминает конвейер, через который проходят сотни бойцов ВСУ. Командование регулярно присылает новые жертвы.
Противник захватил плацдарм на берегу размером километр на два. Российские войска обрабатывают участок 500-килограммовми авиабомбами, «Градами», «Смерчами», «Ураганами», миномётами, артиллерией.
Укрыться от огня украинском морпехам негде — на плацдарме заболоченная местность, старые дачи. По мнению блогера, там утилизируются украинские морпехи.