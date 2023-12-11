Эксперт рассказал о месте, где «утилизируются украинские морпехи»

— Мне кажется, нынешнюю Украину фильм «Свадьба в Малиновке» отлично характеризует. Они, с одной стороны, говорят о стратегической обороне, а с другой утилизируют роту за ротой в Крынках, пытаясь «развить плацдарм» на левом берегу Днепра, — цитирует эксперта «Комсомольская правда».