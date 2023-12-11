Понедельник, 11 декабря, 2023
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Эксперт рассказал о месте, где «утилизируются украинские морпехи»

7info
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Блогер, автор telegram-канала «Кирилл Федоров/ Война История Оружие» в эфире «Радио Комсомольская правда» рассказал о месте массовой гибели морпехов ВСУ.

— Мне кажется, нынешнюю Украину фильм «Свадьба в Малиновке» отлично характеризует. Они, с одной стороны, говорят о стратегической обороне, а с другой утилизируют роту за ротой в Крынках, пытаясь «развить плацдарм» на левом берегу Днепра, — цитирует эксперта «Комсомольская правда».

По словам Фёдорова, происходящее напоминает конвейер, через который проходят сотни бойцов ВСУ. Командование регулярно присылает новые жертвы.

Противник захватил плацдарм на берегу размером километр на два. Российские войска обрабатывают участок 500-килограммовми авиабомбами, «Градами», «Смерчами», «Ураганами», миномётами, артиллерией.

Укрыться от огня украинском морпехам негде — на плацдарме заболоченная местность, старые дачи. По мнению блогера, там утилизируются украинские морпехи.

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