Эксперт рассказал, на сколько подорожает шоколад в России

Осенью шоколадные изделия подорожают в России в среднем на 10%, заявил «Комсомольской правде» основатель фабрики ShokoBox Андрей Шарков.

По мнению эксперта, рост цен на качественный шоколад, при производстве которого не используют заменители, будет ещё больше — до 20%.

Рост стоимости шоколадной продукции обусловлен двумя основными причинами.

Подорожание сырья на мировом рынке.

Российский шоколад делают из компонентов импортного производства. Цены на какао бьют рекорды — они приблизились к максимальному уровню за последние полвека, преодолев в июле отметку 3500 долларов за тонну. Причина кроется в плохой погоде, установившейся в Западной Африке, регионе, являющемся основным поставщиком какао-бобов. Сухой ветер, низкое количество влаги не способствуют хорошему урожаю, цены на бирже растут.

Ослабление курса рубля.

Вторая причина чисто российская. Так как сырьё закупается за границей за валюту, ослабление рубля не может не сказаться на росте стоимости. Продавцы готовятся менять ценники.

Ещё одним неприятным сюрпризом для потребителей станет снижение качества продукции. Из-за роста стоимости какао-масла, производители начнут заменять его дешёвыми аналогами. Это, безусловно, скажется на вкусе шоколада.