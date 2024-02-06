Вторник, 6 февраля, 2024
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Эксперт рассказал, какие профессии исчезнут из-за развития искусственного интеллекта

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Изображение от pressfoto на Freepik
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Основатель и генеральный директор компании Into Иван Павлович в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал, какие профессии исчезнут в ходе развития искусственного интеллекта.

Среди первых под угрозой окажутся водители и курьеры. Так, некоторые компании уже внедряют беспилотные системы, которые в перспективе могут показать большую эффективность работы. Роботизированные линии сборки и автоматизированные системы уже заменили многих рабочих на производстве, отметил Павлович.

Чат-боты и роботы-помощники смогут встать на место сотрудников колл-центров, а программы, способные обрабатывать большой объем данных, частично заменят, например, юристов или бухгалтеров.

Тем не менее, подчеркнул эксперт, искусственный интеллект также создает новые рабочие места и специальности. И цель человека – сделать так, чтобы ИИ облегчал и дополнял работу, а не вытеснял людей.

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