В начале сентября россиян ожидает плановое подорожание продуктов. По словам Александра Панченко, управляющего партнёра Agro and Food Communications, рост цен затронет практически все категории товаров. Рост произойдёт по всей России, в том числе и в Рязани и области.

Молочные продукты подорожают на 10-20% из-за увеличения расходов на сырьё, транспорт и энергоносители.

Цены на мясо вырастут примерно на 15%. Причины — сезонный фактор и подорожание кормов, которое, в свою очередь, связано с ростом цен на сырьё и энергию.

Подорожание молока и мяса, как основных продуктов, потянет за собой рост цен на другие товары. Эксперт прогнозирует, что крупы, сахар и макароны вырастут в цене на 10-15%. Это также связано с неурожаем пшеницы и сахарной свёклы из-за неблагоприятных погодных условий.

Подорожают и овощи с фруктами. Импортные товары могут вырасти в цене на 20-25% из-за ограничений, а также нестабильности курса валют. Отечественные овощи также станут дороже из-за неурожая в Краснодарском крае.

«И основной овощной набор, так называемый борщевой набор, он весь подорожает. Поэтому, как я сказал, ожидается рост 20-25%», — заключил Панченко.