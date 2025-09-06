Эксперт рассказал, как выбраться из долговой ямы без банкротства

Основатель краудлендинговой платформы «ВДело» Сергей Федореев рассказал «Ленте.ру», как россиянам выбраться из долговой ямы, не прибегая к банкротству. Главное — не делать распространённых ошибок и действовать системно, а не хаотично.
Главные ошибки и как их избежать
По словам Сергея Федореева, когда люди сталкиваются с финансовыми трудностями, их первая реакция — взять новый кредит, чтобы закрыть старый. Однако это только усугубляет положение и превращает долг в «снежный ком». Особенно опасны микрозаймы под огромные проценты, которые создают лишь иллюзию спасения.
Также эксперт советует не избегать контактов с банками: игнорирование звонков и писем быстро приведёт к штрафам и передаче дела коллекторам. С банками всегда можно договориться об изменении условий. Ещё одна ошибка — продолжать тратить как прежде и делать импульсивные покупки. Наконец, не стоит «раскладывать деньги на все долги сразу». Такая тактика создаёт иллюзию контроля, но не помогает закрыть ни один из долгов.
Последовательные шаги на пути к свободе от долгов
Чтобы постепенно вернуть контроль над своими финансами, Федореев предлагает следующий план:
- Запретите себе брать новые кредиты. Можно воспользоваться инструментом «самозапрета». Это поможет защититься от собственных решений и не увязнуть в долгах ещё сильнее.
- Составьте полный список всех долгов. Запишите, кому вы должны, общую сумму, процентную ставку, размер ежемесячного платежа и дату оплаты.
- Сортируйте долги по «дороговизне». Сначала нужно закрывать самые дорогие кредиты, которыми обычно являются микрозаймы и кредитные карты.
- Договаривайтесь с кредиторами. Придите в отделение, позвоните на горячую линию или напишите письмо, в котором укажите причину финансовых проблем (например, потерю работы) и предложите решение. Это может быть пролонгация, кредитные каникулы или новый график платежей. Главное — делать это заранее, а не ждать, пока дело дойдёт до коллекторов.
- Ищите дополнительные источники дохода. Подработка, фриланс или временные проекты помогут быстрее закрыть долги и улучшить финансовое положение.