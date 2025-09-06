Эксперт рассказал, как выбраться из долговой ямы без банкротства

Основатель краудлендинговой платформы «ВДело» Сергей Федореев рассказал «Ленте.ру», как россиянам выбраться из долговой ямы, не прибегая к банкротству. Главное — не делать распространённых ошибок и действовать системно, а не хаотично.

Главные ошибки и как их избежать

По словам Сергея Федореева, когда люди сталкиваются с финансовыми трудностями, их первая реакция — взять новый кредит, чтобы закрыть старый. Однако это только усугубляет положение и превращает долг в «снежный ком». Особенно опасны микрозаймы под огромные проценты, которые создают лишь иллюзию спасения.

Также эксперт советует не избегать контактов с банками: игнорирование звонков и писем быстро приведёт к штрафам и передаче дела коллекторам. С банками всегда можно договориться об изменении условий. Ещё одна ошибка — продолжать тратить как прежде и делать импульсивные покупки. Наконец, не стоит «раскладывать деньги на все долги сразу». Такая тактика создаёт иллюзию контроля, но не помогает закрыть ни один из долгов.

Последовательные шаги на пути к свободе от долгов

Чтобы постепенно вернуть контроль над своими финансами, Федореев предлагает следующий план: