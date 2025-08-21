Эксперт рассказал, что отличает профессиональный спорт от физкультуры и почему одно из них опасно

Эксперт по судебной медицине, ассистент кафедры анатомии человека Пироговского Университета Алексей Решетун объяснил, как заниматься спортом и не навредить себе. По его словам, главное отличие профессионального спорта от физкультуры — это нагрузки.

Профессиональный спорт травматичен, так как требует работы на пределе возможностей организма. Если же говорить о любительском спорте или физкультуре, то они, как правило, не оказывают негативного влияния. Но важно заниматься с профессиональным инструктором, особенно на начальных этапах. Он сможет оценить ваше телосложение, физическое состояние, поможет скорректировать нагрузки. Если заниматься бессистемно и чрезмерно, можно повредить суставы, связки или позвоночник.

Говоря о мотивации, эксперт отметил, что нежелание заниматься спортом зависит не от времени, а от силы воли. Кому-то по натуре легко перейти от пассивного состояния к активному. Но для многих это становится настоящим испытанием и проверкой силы воли, которая нужна, чтобы достичь поставленных целей, будь то похудение или наращивание мышечной массы.