Эксперт раскрыл правду о «Монетной неделе»: для чего меняют мелочь

У каждого из нас есть такая копилка или баночка, куда мы складываем мелочь. Загляните, и вы наверняка найдёте там монеты, которые лежат без дела. Чтобы вернуть эту мелочь в оборот и перестать чеканить новые монеты, Центробанк объявил акцию «Монетная неделя».

С 22 сентября по 4 октября вы можете отнести накопившуюся мелочь в банки и магазины-участники и обменять её на бумажные деньги или зачислить на свой банковский счёт. Это отличная возможность избавиться от ненужных монет и вернуть их в обращение.

Зачем это нужно?

Олег Скапенкер, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, объясняет: «Монеты накапливаются у населения. Люди кладут их в карманы или копилки, а потом забывают. Сейчас, когда большинство расчётов происходит безналично, даже 10-рублёвая монета кажется мелочью, а копейки и вовсе не используются».

Из-за этого в кассах магазинов не хватает мелочи, чтобы давать сдачу. При этом чеканка новых монет — очень дорогой процесс. Поэтому вместо того, чтобы производить новые, гораздо эффективнее вернуть те, что уже есть. Акции, подобные «Монетной неделе», помогают решить эту проблему.

При чём тут цифровой рубль?

Многие могут подумать, что акция связана с внедрением цифрового рубля, но это не так. Эксперт утверждает, что это два разных процесса.

Монетная неделя — это тактическая задача по возврату монет в оборот.

Цифровой рубль — стратегический проект в масштабе страны.

Объёмы средств в этих программах несопоставимы. Объём монет, которые можно собрать, составляет десятки миллионов рублей, в то время как оборот цифрового рубля будет измеряться сотнями миллиардов.

«Монетная неделя» — это отличная возможность избавиться от ненужной мелочи без комиссии. Те, кто привык расплачиваться наличными, смогут и дальше получать сдачу до копейки, ведь вернувшиеся в оборот монеты будут доступны для всех.