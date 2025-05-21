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Изображение от freepik
Изображение от freepik
Новости мира

Эксперт раскрыл коварный план Киева с эвакуацией из Сумской области

Алексей Самохин

Украинские власти начали эвакуацию жителей населённых пунктов Сумской области, опасаясь, что местное население может воспринять российских военных как освободителей. Об этом заявил NEWS.ru военный политолог, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

По его словам, Киев не хочет допустить, чтобы гражданские встретили российские силы положительно. Кроме того, отсутствие мирного населения позволит Вооружённым силам Украины активнее использовать гражданскую инфраструктуру для обороны.

— В первую очередь власти Украины не хотят, чтобы мирные жители Сумской области ждали российских военных как освободителей. Второй момент — если начнётся освобождение населённых пунктов, а людей там не будет, ВСУ смогут применять здания и объекты в военных целях, — отметил Перенджиев.

Эксперт подчеркнул, что если бы среди украинцев распространилась информация о возможном использовании их в качестве живого щита, это вызвало бы волну недовольства. Чтобы избежать общественного резонанса, Киев старается представить эвакуацию как проявление заботы о населении.

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