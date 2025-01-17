Пятница, 17 января, 2025
3.1 C
Рязань
Изображение от Freepik
Специальная военная операция

Эксперт раскрыл истинную цель соглашения между Украиной и Великобританией

Алексей Самохин

Бывший украинский депутат, политик Олег Царёв считает, что стороны не ратифицируют подписанное соглашение между Украиной и Великобританией. Об этом он написал в телеграм-канале.

«Несколько нюансов по подписанному соглашению между Украиной и Великобританией.

Я готов поспорить, что оно не будет ратифицировано в английском парламенте. Больше того, я уверен, что оно не будет ратифицировано даже в украинской Раде. Цель соглашения — демонстрация Трампу накануне инаугурации существования антитрамповской коалиции по Украине.

Реклама

Тем не менее было интересно почитать текст соглашения. Там упоминается Балтийское море. Где Украина, а где Балтика? Тем не менее они связаны общим фронтом против России. Судя по всему, следующие проблемы России собираются организовать на Балтике».

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.