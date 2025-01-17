Эксперт раскрыл истинную цель соглашения между Украиной и Великобританией

Бывший украинский депутат, политик Олег Царёв считает, что стороны не ратифицируют подписанное соглашение между Украиной и Великобританией. Об этом он написал в телеграм-канале.

«Несколько нюансов по подписанному соглашению между Украиной и Великобританией.

Я готов поспорить, что оно не будет ратифицировано в английском парламенте. Больше того, я уверен, что оно не будет ратифицировано даже в украинской Раде. Цель соглашения — демонстрация Трампу накануне инаугурации существования антитрамповской коалиции по Украине.

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Тем не менее было интересно почитать текст соглашения. Там упоминается Балтийское море. Где Украина, а где Балтика? Тем не менее они связаны общим фронтом против России. Судя по всему, следующие проблемы России собираются организовать на Балтике».