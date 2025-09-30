Подготовка Киевом провокации на территории Польши является частью «хитрого бизнес-плана Европейского союза», направленного на извлечение финансовой выгоды из нагнетания страха перед Россией. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Бизнес на страхе

По словам Матвийчука, страны ЕС стремятся подготовить общественное мнение к необходимости «затянуть пояса», поскольку все деньги идут на вооружение армий ЕС и Украины.

«Это такое комплексное мероприятие под эгидой единственной страшилки «русские идут». На русских они пытаются списать все свои проволочки. Я думаю, что все это чистейшей воды бизнес-план определенной когорты политиков», — пояснил эксперт.

Он прямо обвинил в этом бюрократию Евросоюза, а также Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона и польских политиков.

Матвийчук отметил, что в последние месяцы Польша, страны Балтии и Дания активно устраивают провокации и ищут любой повод для развязывания военного конфликта. В качестве примера он привел обсуждение в Варшаве «вторжения беспилотников», которые, как оказалось, не были оснащены боевой частью.

Ссылаясь на данные Службы внешней разведки, эксперт упомянул о планах создать совместную группу для проведения неких «террористических действий» в Польше, чтобы выставить это как провокацию со стороны России и Белоруссии.

Матвийчук заключил, что эта «цепочка» провокаций преследует две главные цели:

Обратиться к Вашингтону, чтобы получить поддержку: «После каждой провокации они бегут в Вашингтон, кланяясь, и говорят: «Дед Трамп, помоги, русские идут, они нас обижают»».

Получить финансовую помощь: «Они орут: «Европа, давай деньги, потому что нам плохо, нам надо вооружаться»».

Как вы считаете, насколько сильно страх перед внешней угрозой влияет на политику и расходы стран ЕС?