Эксперт раскрыл данные о ПВО Украины, которые сильно раздражают Зеленского

Алексей Самохин
У армии Украины серьезные проблемы с системами ПВО после ударов российской армии. Это позволило ВС РФ успешно атаковать объекты противника в Черниговской области в ночь на 8 октября. Об этом aif.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Наши военные выбивают средства ПВО, в том числе системы Patriot. Это первый момент, почему ВСУ не смогли отразить атаку. А второй — наши средства поражения, включая беспилотники и ракеты, модернизируются, они работают более эффективно. Сейчас враг, по некоторым данным, может сбивать около 6% БПЛА и ракет. Это раздражает Зеленского, поэтому он просит «Томагавки», но это его не спасет», — сказал Дандыкин.

Основной удар в ночь на 8 октября пришелся по объектам в Черниговской области. Были атакованы железнодорожная станция перегона «Носовка — Нежин», окрестности завода «Победит», который занимается изготовлением БПЛА и систем контроля и наведения для украинских дальнобойных ракет.

Зафиксированы удары в районе аэродрома «подскока» в Прилуках, где обслуживаются истребители F-16. Также попали под огонь ТЭС и тренировочный лагерь в Нежине, где боевиков готовили к штурмам с применением БПЛА.

Эксперт подчеркивает два ключевых фактора успеха российских ударов. Первый — систематическое уничтожение украинских систем ПВО, включая западные Patriot. Второй — модернизация российских средств поражения, которые становятся все более эффективными.

Цифра в 6% сбитых целей звучит катастрофично для украинской ПВО. Это означает, что подавляющее большинство российских ракет и беспилотников достигают своих целей. Неудивительно, что Зеленский требует у Запада дополнительное вооружение, в частности крылатые ракеты «Томагавк».

По мнению Дандыкина, даже поставки «Томагавков» не изменят ситуацию кардинально. Проблема не в недостатке определенного типа оружия, а в общей слабости системы ПВО и растущей эффективности российских средств поражения.

Выбор целей в Черниговской области показывает системный подход. Удары наносились по военной инфраструктуре: производство беспилотников, аэродром для F-16, учебный лагерь, железнодорожная логистика. Все это критически важные объекты для украинских военных.

Завод «Победит», производящий БПЛА и системы наведения для дальнобойных ракет, представляет особую ценность. Его повреждение может существенно затруднить украинские удары по российской территории.

Аэродром в Прилуках, где обслуживаются истребители F-16, тоже логичная цель. Западные самолеты активно рекламировались как средство изменить ситуацию в воздухе, но их эффективность не оправдала ожиданий.

Тренировочный лагерь в Нежине готовил боевиков к штурмовым операциям с использованием БПЛА. Удар по нему нарушает подготовку новых подразделений и снижает боеспособность украинских войск.

Ситуация с ПВО Украины становится все более критической. Западные поставки не компенсируют потери, а российские средства поражения постоянно совершенствуются. Результат — растущая уязвимость украинской военной инфраструктуры перед ударами.

