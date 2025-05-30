Прямые рейсы из Москвы в Сухум не приведут к снижению цен на авиабилеты. Так считает кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Софья Благова. В беседе с «Газетой.Ru» она пояснила, что значительного удешевления не стоит ждать даже после запуска маршрута авиакомпанией iFly.

По её словам, летом 2025 года билеты из Москвы в Сухум без багажа могут стоить от 15 до 23 тысяч рублей. Это значительно выше по сравнению с другими южными направлениями. Например, перелёт до Сочи обойдётся в 5–13 тысяч рублей, а до Минеральных Вод — в 9–18 тысяч. Такая ценовая разница делает отдых в Абхазии менее привлекательным.

«Цены на перелёты в Сухум остаются высокими. Это сдерживает туристический поток. Даже с учётом новых маршрутов спрос вряд ли вырастет резко», — отметила Благова.

Альтернативные варианты, такие как поезд или автобус, тоже не выглядят особенно выгодно. Поездка наземным транспортом может занять до 40 часов и обойдётся в 10–15 тысяч рублей. При этом пересадки и длительное время в пути снижают удобство такого путешествия.

Прямые рейсы в Сухум авиакомпания iFly начнёт выполнять с 30 мая. Кроме неё, перелёты по маршруту из Москвы в столицу Абхазии в 2025 году планируют ещё три перевозчика: «ЮВТ АЭРО», «Икар» и NordStar. Все они будут летать один раз в неделю.

Эксперты отмечают: без масштабного субсидирования маршрута или роста конкуренции на направлении рассчитывать на удешевление билетов не приходится. Высокие цены на авиаперелёт остаются одним из главных барьеров для развития массового туризма в регионе.