Эксперт привел классификацию иностранных наемников на Украине
Иностранные наемники на Украине — это не сплошь идейные «добровольцы», как их принято представлять в западных СМИ, а зачастую профессиональные военные, которые зарабатывают деньги или делают карьеру, рассказал «Известиям» в среду, 10 августа, военный эксперт Владислав Шурыгин.
Есть и классические искатели приключений, которые приехали за ощущениями и впечатлениями.
По его словам, для наемника самое главное условие пребывания в зоне боевых действий — личная безопасность.
За почти четыре недели — с 8 июля по 5 августа, — в результате наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений народных милиций Донецкой и Луганской народных республик, число наемников на Украине уменьшилось с 2741 до 2192 человек, заявили 9 августа в российском военном ведомстве.