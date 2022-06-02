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Четверг, 2 июня, 2022

Эксперт предупредила об опасных бактериях в водонагревателях

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7info

Эксперт предупредила об опасных бактериях в водонагревателях

Через одну-две недели в неслитой воде бака домашнего водонагревателя могут появиться опасные для здоровья человека бактерии. Об этом «Газете.Ru» рассказала редактор разделов «Дом», «Ремонт» и «Дача» Ситилинк Журнала Ксения Лактионова.

Эксперт рекомендует перед пользованием нагревателем подогреть находящуюся там воду до 70 градусов. Это поможет защитить организм от кишечной палочки, стрептококков и легионеллы.

Продвинутые модели нагревателей оснащают специальными датчиками, которые сами включают нагрев, если это давно не делалось пользователем.

У функции могут быть разные названия, в зависимости от производителя. Например, «Антилегионелла» или Bacteria Stop System.

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