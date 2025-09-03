Среда, 3 сентября, 2025
13.9 C
Рязань
Новости России

Эксперт предупредил россиян о новых правилах покупки смартфона

Алексей Самохин
Изображение от nensuria на Freepik

С сентября смартфоны, на которых нет предустановленного российского программного обеспечения, считаются некачественным товаром. Это даёт право покупателям, в том числе и жителям Рязани, вернуть их продавцу. Доцент МГПУ Вадим Ковригин рассказал агентству «Прайм», что это вовсе не означает, что техника Apple исчезнет с российского рынка.

По новым требованиям, все гаджеты, которые продаются в России, должны давать возможность пользователю установить и использовать отечественное ПО, в том числе национальный магазин приложений RuStore. Если такой возможности нет или система устройства закрыта для сторонних магазинов (как у Apple), то покупатель может вернуть товар.

По словам Ковригина, этот закон в первую очередь направлен на продукцию Apple, которая официально не поставляется в Россию, а ввозится по параллельному импорту. Эти устройства изначально предназначены для других стран. Apple уже открыла свою систему для сторонних магазинов в Европе, но эксперт сомневается, что компания пойдёт на такой шаг и для России, учитывая санкции.

Тем не менее, по мнению Ковригина, продавцы iPhone вряд ли столкнутся с серьёзными проблемами. Им достаточно заранее сообщить покупателю о «недостатке» устройства, связанном с отсутствием российского ПО. Многие маркетплейсы уже начали указывать это в карточках товаров. Так что паниковать из-за возможного исчезновения техники Apple с полок магазинов не стоит — этого не произойдёт.

Самые читаемые материалы

Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.
Новости мира

«Пусти козла в огород»: Коц осудил выходку Алиева на саммите ШОС

Военный корреспондент Александр Коц осудил в телеграм-канале поступок президента...
Новости России

Три дня и точка: как новые правила по больничным изменят вашу жизнь

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила, касающиеся больничных листов. Теперь получить пятый за полгода больничный можно будет лишь на три дня
Новости России

Российская ракета прилетела на украинский завод, «в котором было много военных»

Под удар попали серьёзные военные, не исключено, что из Европы.
Новости мира

На западе нашли виновного в срыве мирных планов Трампа

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, на которую многие возлагали большие надежды, пока не принесла ощутимых результатов по урегулированию конфликта на Украине.

Последние новости

Спорт

Сегодня последний день подачи заявок на турнир по мини-футболу на траве «Кубок Ривьеры»

Турнир пройдет 20-21 сентября на стадионе в селе Дядьково в Рязани.
Семья и отношения

Рязанский священник рассказал, почему его сын живёт без смартфона

Дмитрий Фетисов написал, что постарается как можно дольше оттягивать этот момент. По его словам, без смартфона ребёнок растёт здоровым и любознательным.
Власть и политика

Рязанская область получит 200 млн рублей на ликвидацию последствий ЧП в п. Лесной

Деньги направят на выплаты пострадавшим и семьям погибших, а также на неотложное восстановление инфраструктуры поселка.
Происшествия

Киберполиция назвала самую популярную в последнее время уловку мошенников

Всё начинается с того, что мошенники создают видимость серьёзной угрозы: «взлом Госуслуг», «утечка данных», «несанкционированный доступ» к счетам.
Новости России

Врач Власов: самым опасным ядовитым грибом является бледная поганка

Интоксикация довольно быстро вызывает повреждение печени, отек головного мозга и может закончиться летально
Новости России

Эксперты: отдых в безвизовом Китае обгонит по популярности Турцию и Таиланд

По российскому загранпаспорту можно будет въехать в Китай в туристических, деловых и экскурсионных целях, а также для визитов к родственникам и друзьям или по обменным программам.
Новости России

В Кыргызстане прекратили поиски альпинистки Наговициной на пике Победы

2 сентября телеведущая Виктория Боня опубликовала кадры облета палатки дроном и сообщила о смерти альпинистки
Происшествия

Ночью в Рязани сгорел дачный дом

За минувшие сутки в Рязанской области зарегистрировано 4 пожара, в том числе одно загорание мусора. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. 