С сентября смартфоны, на которых нет предустановленного российского программного обеспечения, считаются некачественным товаром. Это даёт право покупателям, в том числе и жителям Рязани, вернуть их продавцу. Доцент МГПУ Вадим Ковригин рассказал агентству «Прайм», что это вовсе не означает, что техника Apple исчезнет с российского рынка.

По новым требованиям, все гаджеты, которые продаются в России, должны давать возможность пользователю установить и использовать отечественное ПО, в том числе национальный магазин приложений RuStore. Если такой возможности нет или система устройства закрыта для сторонних магазинов (как у Apple), то покупатель может вернуть товар.

По словам Ковригина, этот закон в первую очередь направлен на продукцию Apple, которая официально не поставляется в Россию, а ввозится по параллельному импорту. Эти устройства изначально предназначены для других стран. Apple уже открыла свою систему для сторонних магазинов в Европе, но эксперт сомневается, что компания пойдёт на такой шаг и для России, учитывая санкции.

Тем не менее, по мнению Ковригина, продавцы iPhone вряд ли столкнутся с серьёзными проблемами. Им достаточно заранее сообщить покупателю о «недостатке» устройства, связанном с отсутствием российского ПО. Многие маркетплейсы уже начали указывать это в карточках товаров. Так что паниковать из-за возможного исчезновения техники Apple с полок магазинов не стоит — этого не произойдёт.