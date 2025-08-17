Эксперт предупредил об опасности VPN-сервисов при использовании Telegram и WhatsApp*

Россияне рискуют, используя VPN для звонков в зарубежных мессенджерах Telegram и WhatsApp*, заявил в беседе с «Абзацем» эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов. По его словам, такой способ связи открывает злоумышленникам доступ к личным данным, включая логины, пароли и банковские реквизиты.

«При подключении через VPN не обеспечивается дополнительная конфиденциальность или анонимность. Возможен перехват конфиденциальной информации, включая платежные реквизиты, пароли и логины. Кроме того, качество связи при VPN остаётся низким, особенно видеозвонков. И не стоит забывать о юридических рисках при использовании запрещённых серверов», — пояснил эксперт.

Мясоедов отметил, что осторожность нужна даже тем, кто не пользуется Telegram и WhatsApp*. Мошенники активно применяют и другие каналы, включая СМС. При этом, по статистике, большинство мошеннических звонков до сих пор совершается через обычную мобильную связь.

Напомним, ранее Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp*, указав, что эти сервисы стали «основными инструментами для обмана граждан, вымогательства денег, а также вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность».

В то же время интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что полная блокировка иностранных мессенджеров в России маловероятна: это нарушит бизнес-цепочки и создаст серьёзные проблемы для компаний, что может фактически парализовать экономику.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ.