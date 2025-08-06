Эксперт предупредил о новых схемах мошенничества с детскими пособиями и жилищными выплатами

Темы социальных выплат — таких как детские пособия, жилищные сертификаты и помощь при погашении ипотеки — активно используются мошенниками для обмана граждан. Об этом заявил RT руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.

По его словам, цель злоумышленников остаётся прежней — получение персональных данных, которые затем используются для шантажа или хищения денежных средств. При этом методы могут быть разными: от требований оплатить «услуги посредников» до рассылки фишинговых ссылок.

«Мошенники часто убеждают людей, что для получения положенных выплат нужно внести символическую комиссию или пройти авторизацию по ссылке, которую они присылают», — отметил Воронин.

Он подчеркнул, что подобные схемы распространяются через чаты в мессенджерах, массовые обзвоны или сообщения в соцсетях. Важно помнить: госорганы и официальные структуры (включая МФЦ, муниципальные администрации и другие) не общаются с гражданами через мессенджеры, не приглашают в чаты и не ведут переписку по подобным вопросам.