Эксперт предсказал падение Европы, которое будет страшнее, чем распад СССР

Алексей Самохин
Изображение от azerbaijan_stockers на Freepik

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев опубликовал в телеграм-канале пост с предсказанием будущего Европы. 

Европейские страны накрыла энергетическая паника, пишет Лебедев. В странах Евросоюза наблюдается резкий рост цен на газ, перебои в работе атомных электростанций. Причиной называют нехватку топлива и запчастей. Ситуация настолько серьезна, что Германия уже предупреждает о возможных веерных отключениях, а Франция вынуждена закупать электричество у соседей. Официально Брюссель утверждает, что «ситуация под контролем», но эксперты в частных беседах называют её «близкой к катастрофической».

Кто стоит за кризисом?

По мнению Сергея Лебедева, происходящее — это результат политики Евросоюза, направленной на уничтожение европейских стран. Он считает, что за этим стоят США и Великобритания, которым выгодно поставить Европу на колени, а затем прийти в качестве «спасителей». Автор утверждает, что эти страны хотят построить на «умирающей Европе» свой бизнес и обеспечить себе будущее.

Сейчас Европа ещё «жирная», правительства продолжают выплачивать социальные пособия, а корпорации оплачивают вынужденные отпуска и увольнения. Однако это не может продолжаться вечно. Уже напечатано в кредит полтриллиона евро, но выплачивать эти долги нечем, так как производства останавливаются. Когда кредитование остановится, Европу ждёт падение, которое будет даже сильнее, чем распад Советского Союза.

«В тот момент, когда в кредит больше не получится выгребать деньги, европейские страны ждет падение, которое можно сравнить с падением Советского Союза, но только гораздо сильнее. Европейцы и близко не готовы пережить трудные времена», — пишет Лебедев. 

Последствия для Европы

Лебедев предсказывает, что будущая война в Европе начнётся не против России, а между самими европейскими странами. По его словам, уровень жизни в Восточной Европе сейчас во многом превосходит уровень жизни в Западной, и именно это может стать причиной конфликта.

Подпольщик полагает, что мы стоим на пороге нового раздела Польши и «ухода Европы в нацизм с левым разворотом в глобализм». В результате этого сценария возникнет узаконенная олигархия, которая будет править миром, в то время как для обычных людей наступят беззаконие и «дикое поле».

