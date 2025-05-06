В конце апреля стало известно об освобождении Курской области, и президент Владимир Путин отметил, что значительный вклад в эту операцию внесли подразделения Корейской народной армии.

Глава государства подчеркнул, что северокорейские бойцы проявили самоотверженность, героизм и подлинное чувство товарищества, защищая российскую землю как свою собственную.

После завершения операции у многих возник вопрос: где сейчас находятся северокорейские солдаты, участвовавшие в освобождении региона? В украинских СМИ высказываются предположения, что эти силы могли быть переброшены на другие участки фронта.

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Военный эксперт Евгений Михайлов в интервью телеканалу «Царьград» выразил мнение, что подразделения КНДР, вероятно, были направлены в Донбасс, поскольку эта территория юридически считается частью России. Он также не исключил, что в будущем северокорейские военные могут появиться в Киеве или Одессе. Правда, пока официальных заявлений на этот счёт не было ни от Москвы, ни от Пхеньяна. Также не сообщалось об отводе северокорейских войск.

Согласно предположениям украинской стороны, Россия и КНДР могут готовить совместную операцию по окружению города Сумы. Аналитики считают, что готовится некий «сюрприз».