Эксперт по сексу рассказала о лучшей позе для достижения оргазма

Наиболее подходящей позой для достижения оргазма является «лежачий полицейский». Об этом в беседе с The Sun рассказала эксперт по сексу и отношениям Пиппа Мерфи, пишет Life.ru.

По словам Мерфи, в этой позе хорошо стимулируется точка G. Женщина ложится на живот, подкладывает подушку под бёдра. Мужчина стоит сзади на коленях, придерживая бёдра партнёрши.

Есть и другой способ — позиция сверху на партнёре, при которой мужчина должен лежать на спине.

Также эксперт напомнила, что нельзя забывать о прелюдии, которая увеличивает шансы на получение женского оргазма.