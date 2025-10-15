Эксперт по лжи оценил последнее видео пропавшей семьи Усольцевых

Ирина Усольцева на видео, записанном накануне похода в тайгу в Красноярском крае, выглядит взволнованной, заявил Woman.ru эксперт по невербальной коммуникации Илья Анищенко.

27 сентября женщина записала ролик, в котором поделилась планами на предстоящую поездку. Она собиралась отправиться со своей семьей к скале Буратинка.

Специалист, изучивший эти кадры, отметил интересную деталь: Усольцева постоянно возвращалась к теме сборов мужа.

«Возможно, она волнуется, может, муж не особо хотел идти, а она убедила, словно есть между ними напряжение. Мне показалось это странным, не совсем логически встроено. Но может были дома противоречия», — сказал Анищенко.

В мимике и жестах Усольцевой он не заметил противоречий или двойных посланий. Эксперт также выразил сомнение в том, что исчезновение является частью большого плана, поскольку на видеозаписи Ирина выглядит слишком спокойной.