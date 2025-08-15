Пятница, 15 августа, 2025
Эксперт по этикету оценила решение Трампа лично встретить Путина на Аляске

Алексей Самохин
Фото: kremlin.ru

Решение президента США Дональда Трампа лично встретить российского лидера Владимира Путина на Аляске говорит о дружественном и позитивном настрое американской стороны. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразила эксперт по этикету Альбина Холгова.

По её словам, встреча главы государства коллегой у трапа самолёта является знаком «высшего почтения и пиетета». Подобные жесты, отметила специалист, возможны не всегда, однако, если они происходят, это указывает на тёплое отношение и желание сотрудничать.

Холгова также напомнила, что по протоколу ранги встречающего и прибывающего должны быть примерно равны, а сам факт личной встречи президента с президентом считается «идеальным вариантом».

Ранее сообщалось, что Трамп планирует принять Путина с наивысшими почестями; подготовка к встрече находится на завершающей стадии.

