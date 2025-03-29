Курение остается одной из главных причин инфарктов, инсультов и заболеваний легких. Об этом предупредил клинический психолог, аддиктолог, эксперт платформы «Твой Док» Кирилл Фомряков в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, отказ от этой вредной привычки способен продлить жизнь на три-пять лет. Положительные изменения в организме наступают уже в первые часы: через час нормализуются кровяное давление и пульс, через сутки снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

«Неделя без сигарет повышает общий тонус организма, через три недели исчезает кашель и никотиновая зависимость, а через три месяца увеличиваются объем легких и выносливость», — рассказал специалист.

Кроме того, через полгода после отказа от курения обновляются клетки кожи и возвращается здоровый цвет лица.

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Фомряков отметил, что бросить курить сложно, так как это требует силы воли и мотивации. В случае трудностей можно обратиться за помощью к специалистам.