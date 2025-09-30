Эксперт оценил риски блэкаута в Белгороде после ударов ВСУ

После обстрела объектов инфраструктуры Белгорода 28 сентября, который привёл к перебоям с электроснабжением, эксперты оценили риски дальнейших атак. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщал о ранении двух мирных жителей.

Очевидцы в Белгороде фиксировали отключение света, сбои в работе светофоров и лифтов, а также проблемы с движением транспорта. За день до ударов Владимир Зеленский заявил о готовности наносить удары по энергетической инфраструктуре России в случае попытки Москвы устроить блэкаут на Украине.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович прокомментировал ситуацию. По его словам, Белгородская ТЭЦ отвечает за электро- и теплоснабжение примерно трети города.

«Если подобные удары будут продолжаться, то блэкаут, отключения электричества или отключения теплоснабжения не исключены», — отметил эксперт.

Митрахович подчеркнул, что подобные объекты можно быстро ремонтировать — в Белгороде службы справились с последствиями удара буквально за сутки. В городе использовались передвижные генераторы и электрические станции, которые заменили выбывшую ТЭЦ.

Энергетическая система является комплексной и сетевой. Чтобы полностью отправить Белгород в долгий блэкаут, Украине потребовалось бы уничтожить все сети, связывающие город с соседними регионами. По оценке Митраховича, «Украина этого сделать не может и не сможет». Он добавил, что ограниченный эффект имеют и российские удары по украинской энергоинфраструктуре по той же причине: система является сложной и многократно дублированной.

Митрахович не исключил, что Киев может повысить ставки, нанося удары не по объектам обычной энергетики.