Вооружённые силы Украины могут располагать от четырёх до шести установок зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, у Украины, вероятно, осталось несколько батарей, поскольку ВСУ до сих пор используют эти системы. Главным ограничением, считает эксперт, остаётся наличие боеприпасов.

«С ракетами проблема, потому что каждая стоит от двух до трёх миллионов долларов», — пояснил он.

Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении трёх пусковых установок ЗРК Patriot, находившихся на вооружении украинской армии. Где именно они были размещены, в ведомстве не уточнили. В сообщении говорится, что в операции участвовали боевая авиация, ударные беспилотники и ракетные войска.

Комплексы Patriot считаются одними из самых дорогих и технически сложных средств ПВО, поставляемых Украине странами Запада. Каждая батарея включает в себя пусковые установки, радары, командный пункт и вспомогательные машины. Для запуска ракеты требуется дорогостоящее сопровождение, а восполнение арсенала требует времени и значительных затрат.

Минобороны России регулярно сообщает об уничтожении иностранных систем ПВО, поставленных Киеву.