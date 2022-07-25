Эксперт объяснила нашествие непарного шелкопряда в Рязанской области.

Старший научный сотрудник Окского государственного заповедника Анна Николаева предположила, что причиной всплеска численности насекомых стали погодные особенности года — тёплая зима и холодная весна.

Кандидат биологических наук сообщила, что массовый лёт вредителя произошёл 17 июля на территории посёлка Брыкин Бор. Гусеницы Lymantria dispar повреждают свыше 300 видов древесных и кустарниковых растений. Они объедают насаждения на больших площадях и легко разносятся ветром. При массовых нашествиях шелкопряда деревья могут остаться без листьев. Вредители откладывают яйца на стволах деревьев, заборах, пнях и невысоко на ветвях.

В нескольких районах Рязанской области в июне отмечали существенные повреждения древесных растений непарным шелкопрядом, принимались лесозащитные меры.

Ранее сообщалось о многочисленных белых мотыльках в Рязани.