Эксперт объяснила, могут ли рязанцев уволить с работы за частые больничные

Трудовое законодательство не предусматривает увольнение сотрудника за систематическое пребывание на больничном, рассказала агентству «Прайм» заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

Это касается любого гражданина России, в том числе и жителей Рязани и Рязанской области.

Она напомнила, что основания для расторжения трудового договора закреплены в Трудовом кодексе РФ.

«Закон не предусматривает увольнение за частое нахождение на больничном», — подчеркнула Захаренкова.

По словам эксперта, некоторые работодатели, пользуясь недостаточной правовой грамотностью работников, оказывают давление на тех, кто часто берёт больничные, вынуждая их увольняться по собственному желанию. При незаконном увольнении работник может защитить свои права, обратившись в профсоюз, трудовую инспекцию или в суд.

В то же время в Трудовом кодексе предусмотрены случаи, когда увольнение возможно: если сотрудник длительно болел, получил медицинское заключение о необходимости перевода на другую работу и отказался от него, либо если его признали полностью нетрудоспособным.