Эксперт объяснил, почему запрет на звонки в Telegram и WhatsApp* выгоден операторам

Запрет звонков через Telegram и WhatsApp* поможет снизить нагрузку на интернет-сети и вернёт абонентов к традиционной мобильной связи. Об этом сообщил директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко в комментарии для РИАМО. По его мнению, такая мера выгодна операторам связи.

Коваленко отметил, что нагрузка на интернет-связь постоянно растёт, особенно из-за молодого поколения, которое предпочитает мессенджеры традиционным звонкам и СМС. Избыточная нагрузка приводит к сбоям и замедлению интернета, что заметно даже в крупных городах по вечерам. При этом в некоторых местах связь через мессенджеры порой бывает лучше мобильной.

Эксперт считает, что в такой ситуации операторы заинтересованы в возвращении пользователей к обычным звонкам, чтобы сбалансировать загрузку своих сетей. Сами они не могут блокировать звонки в мессенджерах — это находится в компетенции Роскомнадзора. Коваленко добавил, что хотя подобные блокировки играют на руку операторам, перераспределение нагрузки на сети не является основной целью государственных регуляторов.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.