Эксперт объяснил, почему Россия не бьет ядерным оружием за Курскую область

Научный руководитель Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ, Дмитрий Тренин рассказал в беседе с «МК», почему Россия не ответила применением ядерного оружия за вторжение ВСУ в Курскую область.

Эксперт напомнил, что нападение произошло в августе, когда изменения в ядерной доктрине еще не вступили в силу. Тогда условием для использования ЯО была угроза существованию страны.

«Курская область, конечно, это очень важная наша часть. Но никакой угрозы существованию России в целом нету», — пояснил Тренин.

В новом документе говорится о критической угрозе суверенитету и территориальной целостности России.

Ученый отметил, что в данном случае речь идет о субъективном понятии, решение о применении ядерного оружия находится в компетенции властей.