Среда, 3 июля, 2024

Эксперт объяснил, почему не стоит есть мороженое и пить ледяную воду в жару

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от freepik

В жаркую погоду не рекомендуется есть мороженое, так как это жирный продукт, а жиры плохо усваиваются в жару. Об этом рассказал aif.ru эксперт «Народный фронт. Аналитика», кандидат медицинских наук, доцент Сеченовского университета Павел Бережанский

Например, в пломбире содержится 20% жиров. Употребление такой пищи создаёт большую нагрузку на пищеварительную и сердечно-сосудистую системы. Организму нужно не только переварить еду, но и усвоить питательные вещества, чтобы они могли быть использованы всем организмом. Поэтому в самую жаркую погоду лучше есть меньше мороженого или вовсе отказаться от него.

По мнению врача, в жару лучше пить достаточно воды и употреблять больше фруктов и овощей. Фрукты можно есть практически в неограниченном количестве, если нет аллергии и сахарного диабета. Овощи содержат много жидкости, витамины и минеральные вещества, которые помогают восполнить водно-солевой баланс и облегчают переносимость жары.

Также врач советует не охлаждаться ледяной водой, так как это может быть стрессом для пищеварительной системы и дыхательных путей. Лучше пить воду комнатной температуры, около 25-30 градусов.

Наконец, важно отказаться от сладкой воды и напитков в жару, так как они не утоляют жажду, а лишний сахар не полезен для здоровья.

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