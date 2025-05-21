Эксперт объяснил, почему наличие червячков в клубнике не всегда плохо

Появление червячков в клубнике может вызвать отвращение у покупателей, однако само по себе это не свидетельствует о плохом качестве ягоды. Напротив, их наличие может говорить об отсутствии избыточной химической обработки. Об этом рассказал фермер и агроном Вячеслав Хондырев в интервью Life.ru.

По его словам, плоды, в которых встречаются единичные насекомые, чаще всего не подвергались интенсивному применению агрохимикатов. В промышленных масштабах, чтобы исключить любые следы паразитов, ягоды обрабатывают ещё до начала плодоношения, на этапе хранения и даже перед транспортировкой. Именно поэтому полностью «стерильная» клубника — часто результат активного применения пестицидов.

«Если ягоды обработаны очень тщательно, с применением большого количества химии, червячков в них не будет вовсе. А если вдруг попался один — это, конечно, неприятно, но значит, химикатов в ягоде минимум», — пояснил агроном.

Он подчеркнул, что такое явление само по себе не делает клубнику опасной. Единичных червячков можно удалить, просто тщательно промыв ягоды под проточной водой. Это улучшит внешний вид продукта, не повлияв на его вкус и пищевую ценность. При этом мыть клубнику нужно аккуратно, так как ягода легко повреждается, особенно если замачивать её в воде или использовать моющие средства.

Тем не менее, если в упаковке наблюдается значительное количество паразитов, от покупки такой продукции лучше отказаться. Большое число насекомых может указывать на нарушение условий хранения или на заражение всей партии.

По словам эксперта, лучше выбирать клубнику с чистой, но естественной внешностью, без следов химического блеска или постороннего запаха. Ягода с лёгкими дефектами, но без сильного аромата химикатов, скорее всего, безопаснее, чем идеально глянцевая, но выращенная на препаратах.

Любые сезонные ягоды перед употреблением необходимо тщательно мыть. При этом категорически не рекомендуется использовать для этого уксус, соду или другие «домашние» очистители — они могут нарушить структуру плодов и повлиять на вкус.

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