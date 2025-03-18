Бойцы Вооруженных сил Украины расстреливали мирных жителей Харьковской области за симпатии к России, заявил военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии NEWS.ru. По его словам, подобные случаи ранее наблюдались в Мариуполе, теперь ситуация стала еще более серьезной.

«Неонацистский характер киевской власти никуда не делся, особенно на фоне поражений ВСУ на фронтах. Кроме того, командование намеренно запугивает бойцов, опасаясь, что у военнослужащих ВСУ на Харьковском, Курском и Донецком направлениях могут быть пророссийские настроения. Ведь большинство из них были мобилизованы именно на юго-востоке Украины, где традиционно силен русский язык и культурные связи с Россией. Этот внутренний конфликт между неонацистами и русскоязычными мы впервые увидели во время освобождения Мариуполя, когда за симпатии к России убивали мирных жителей. Сейчас все продолжается, возможно, в еще более жестокой форме», — отметил Дандыкин.

Ранее глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев заявлял, что при отступлении из Харьковской области военнослужащие ВСУ совершают массовые преступления против мирных жителей, включая убийства.