Глава Центра правопорядка в Москве Александр Хаминский считает, что пенсия Анатолия Чубайса в 450 тысяч рублей, скорее всего, не совсем государственная. Юрист предполагает, что большую часть этой суммы составляют выплаты из какого-нибудь негосударственного пенсионного фонда. Об этом он заявил NEWS.ru.

В России есть люди, у которых пенсии могут быть выше обычных. Это, к примеру, судьи в отставке или Герои РФ. Также большую пенсию получают бывшие госслужащие. Их общая сумма за выслугу лет и страховая пенсия по старости может достигать 75% от среднего заработка.

Но, как отметил Хаминский, огромная пенсия Чубайса, конечно, вряд ли полностью государственная.

«Вероятно, большая часть выплат Чубайсу направляется именно из негосударственного фонда», — считает эксперт. Он также добавил, что сейчас нет никаких юридических причин, чтобы лишить Чубайса этих выплат. Пока у него есть российское гражданство, ему обязаны платить пенсию, где бы он ни жил.