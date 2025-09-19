Пятница, 19 сентября, 2025
Эксперт объяснил, откуда у Чубайса пенсия в 450 тысяч рублей

Алексей Самохин
Глава Центра правопорядка в Москве Александр Хаминский считает, что пенсия Анатолия Чубайса в 450 тысяч рублей, скорее всего, не совсем государственная. Юрист предполагает, что большую часть этой суммы составляют выплаты из какого-нибудь негосударственного пенсионного фонда. Об этом он заявил NEWS.ru

В России есть люди, у которых пенсии могут быть выше обычных. Это, к примеру, судьи в отставке или Герои РФ. Также большую пенсию получают бывшие госслужащие. Их общая сумма за выслугу лет и страховая пенсия по старости может достигать 75% от среднего заработка.

Но, как отметил Хаминский, огромная пенсия Чубайса, конечно, вряд ли полностью государственная. 

«Вероятно, большая часть выплат Чубайсу направляется именно из негосударственного фонда», — считает эксперт. Он также добавил, что сейчас нет никаких юридических причин, чтобы лишить Чубайса этих выплат. Пока у него есть российское гражданство, ему обязаны платить пенсию, где бы он ни жил.

Новости Касимова

Фрагменты мавзолея последней правительницы Касимовского ханства обнаружили археологи

Среди находок фрагменты стен и пола мавзолея хана Арслана, могильный камень середины XVII века.
Новости России

Лавров сделал четыре сенсационных заявления о судьбе Украины

На встрече с зарубежными послами глава МИД РФ Сергей Лавров поделился видением ситуации вокруг Украины, а также рассказал о дальнейших шагах России в отношениях с США и Европой.
Новости России

Депутат Госдумы прокомментировал скандал с хиджабами в российской школе 

Каждое учебное заведение вправе самостоятельно определять норму одежды для учеников.
Интересное

«Новая Ванга», предсказавшая покушение на Трампа, назвала сроки окончания СВО

Мировую известность провидица получила после прогноза о Дональде Трампе. В конце 2023 года она заявила, что на бывшего президента будет совершено покушение, но он останется жив.
Новости России

Десантники нашли странный труп в окопах ВСУ на Константиновском направлении

После осмотра формы и экипировки стало ясно, что это не наёмник, а кадровый военный.

Общество

Участник программы «ГЕРОИ62» Сергей Скоробогатов рассказал о противодействии хакерам

Он презентовал цифровые наработки и примеры их внедрения в образовательный процесс.
Происшествия

На Новой в Рязани мотоциклист сбил женщину-пешехода

И мотоциклиста, и пешехода доставили в больницу с травмами. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Интересное

Вы всё делали неправильно: учёная объяснила, почему срезать грибы — не вредно, а даже полезно

Выкручиваете грибы, чтобы «не повредить грибницу»? Перестаньте. Научный ответ, который изменит вашу тихую охоту навсегда.
Общество

В Рязани вновь вводят особый противопожарный режим

Соответствующее постановление подписал глава администрации города Виталий Артемов.
Власть и политика

В Рязани вручили удостоверения депутатов облдумы двум участникам СВО

Удостоверения были вручены Михаилу Давыдову, гвардии полковнику воздушно-десантных войск и Ивану Юдину, начальнику медицинской службы полка.
Культура и события

В Рязани и области масштабно отметят 130-летие со дня рождения Сергея Есенина

Более 30 культурных площадок объединят десятки мероприятий: от научных конференций до концертов и театральных постановок. Вход на все события свободный.
Транспорт и дороги

Начальник УГИБДД Рязанской области обратился к водителям

Госавтоинспекция призывает общественность поддержать идею трезвого вождения и обращается к жителям и гостям Рязанской области с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем.
Происшествия

В Рязани перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в мошенничестве с землей

Ущерб муниципалитету составил более 7,5 млн рублей.