Эксперт объяснил, кому в ноябре могут начислить двойную плату за ЖКУ

В некоторых случаях владельцы жилья могут столкнуться с ситуацией, когда плату за коммунальные услуги начислили дважды. Почему происходят подобные ситуации и как их оспорить, агентству «Прайм» объяснил доцент РЭУ имени Плеханова экономист Дмитрий Осянин.

По словам эксперта, одна из частых причин – смена управляющей компании. Зачастую предыдущая организация продолжает формировать и рассылать платёжные документы. Как итог – собственники получают на руки два комплекта квитанций за одни и те же услуги. Чаще всего это происходит из-за несвоевременного обновления баз данных или слабой координации между участниками процесса, отмечает Осянин.

Специалист также перечислил другие ситуации, когда плату за ЖКУ могут начислить дважды. Иногда управляющие компании искусственно дробят единую услугу на несколько составляющих, включая её стоимость в общие расходы и одновременно выводя отдельной строкой. В квитанциях могут встречаться и вовсе не оказываемые услуги, а также технические сбои при расчётах.

Чтобы избежать лишних трат, эксперт рекомендует тщательно сверять каждый пункт в платёжном документе, анализировать изменения сумм по сравнению с прошлыми периодами и использовать для оплаты только официальные ресурсы. При обнаружении неточностей следует незамедлительно потребовать от УК пересчёта. Если на месте проблему решить не удаётся, следующим шагом должно стать обращение в госжилинспекцию или прокуратуру.