Эксперт объяснил, какие выгоды получила Северная Корея от Курской операции

Северная Корея получила важные преимущества благодаря участию в Курской операции. Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По словам эксперта, первым и самым значимым итогом стало укрепление политической легитимности КНДР как одной из ведущих военных держав Азиатско-Тихоокеанского региона. Северная Корея активно развивает свои вооружённые силы, демонстрируя всё новые виды вооружения. Теперь, благодаря союзу с Россией, престиж страны значительно вырос в глазах мирового сообщества.

Игорь Коротченко отметил, что любые военно-политические контакты дают взаимные выгоды. Северокорейская армия получила уникальный опыт ведения современной войны, где активно применяются беспилотные системы, а подходы к организации сухопутных операций претерпевают существенные изменения.

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«СВО — это огромная копилка практического опыта. Наиболее подготовленные силы Северной Кореи прошли обкатку в реальных боевых условиях. Это серьёзно усилило военный потенциал КНДР и подняло её на новый уровень среди мировых держав», — подчеркнул аналитик.

По его словам, участие в Курской операции дало КНДР доступ к жизненно важным ресурсам. Северокорейская экономика, вероятно, получила топливо, продовольствие и финансовую поддержку через сотрудничество с Россией.

Известно, что северокорейские бойцы отличились при освобождении Кореневского района, в боях под Старой и Новой Сорочинами, в прорыве на Куриловку, Плехово, Гуево.

Российские военные отмечали их выносливость, слаженность, фатальное пренебрежение к смерти.