Эксперт объяснил, что стоит за обстрелами ВСУ российской территории

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, атаки по российской территории призваны возбудить негативные эмоции у населения страны.
Специалист сравнил атаки с фейками и с обвинениями российских военных в расстрелах мирных жителей, цель которых — оказать информационно-психологическое давление на население России.
Как заметил эксперт, атаки не изменят настрой российских военный. Наоборот, ВС РФ будут сражаться еще отчаяннее, заключил Леонков.
14 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что под обстрел попал поселок Климово, в результате получили ранения местные жители. По данным главы региона, повреждено около ста домов.
В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле со стороны Украины села Сподарюшено. По его словам, обошлось без жертв и разрушений. Жителей сел Безымено и Сподарюшено временно эвакуировали. Позднее Гладков сообщил также об обстреле села Журавлевка, в результате зафиксированы повреждения жилых домов и социальных объектов.
В Минздраве России привели данные о восьми пострадавших. Двое, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии. У четырех человек, среди которых беременная женщина, состояние медики оценивают как средней тяжести, еще два человека получили помощь амбулаторно.
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