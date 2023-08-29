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Эксперт назвала причину отравления арбузами

7info

В программе «О самом главном» телеканала «Россия» говорили о дынях и арбузах.

Отравления арбузами встречаются двух видов: из-за неправильного хранения и использования химии.

По словам Екатерины Барановой, ведущего научного сотрудника лаборатории клеточной биологии ВНИИСБ, кандидата биологических наук не стоит покупать арбузы около железнодорожных станций, испорченные, хранить разрезанные арбузы.

Более редкий вариант отравления связан с «малыми производителями». По словам специалиста, многие люди, не имеющие нужного образования, легко ведутся на предложение купить препарат, который спасёт их урожай. Обычно это мелкие фермерские хозяйства. В результате арбузы оказываются насыщены вредными для организма веществами.

В программе провели анализ арбузов, купленных в разных городах. Товар из Рязани проверку прошёл.

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