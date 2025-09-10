Страны Прибалтики могут быть причастны к атакам беспилотников на территорию России, хотя официальных заявлений на этот счёт не поступало, сообщил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко.

По его словам, об участии балтийских государств в этих операциях свидетельствуют, в частности, сообщения местных жителей.

«Мы помним налёты на аэродромы и объекты, расположенные в Ленинградской области. У меня, как и у многих людей, особенно тех, кто живёт в Прибалтике, нет сомнений, откуда запускались эти дроны. Часто о начале атаки на наши объекты первыми сообщали именно жители стран Балтии», — отметил Онуфриенко.

По мнению эксперта, защитить российские регионы от подобных ударов можно только одним способом. Он напомнил, что Россия не наносит ударов по территории стран НАТО, поддерживающих Украину. Поэтому единственный способ обеспечить безопасность регионов РФ — сделать так, чтобы Западу просто некому было помогать.

«Необходимо уничтожить киевский режим. Других вариантов у нас нет. Исчезнет киевская хунта — исчезнет и возможность её снабжения вооружением, а значит, и сам смысл этой поддержки», — заключил Онуфриенко.

