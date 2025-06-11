Техника НАТО не оправдала ожиданий на поле боя. Как показал опыт применения западных танков в зоне специальной военной операции, машины, которые долгое время считались символом военной мощи, оказались не готовы к реальным условиям. Военный эксперт Борис Джерелиевский в комментарии для aif.ru рассказал, почему американские Abrams, британские Challenger и немецкие Leopard не смогли обеспечить решающего преимущества Вооруженным силам Украины.

«Кастрюля» вместо брони

Особенно резкую оценку британскому танку Challenger дал гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. В интервью журналу «Разведчик» он заявил, что машина больше подходит для выставок, чем для реального боя.

«Это «кастрюля», не очень пригодная к реальным боям», — подчеркнул Чемезов.

Он также отметил, что ни в Abrams, ни в Leopard, изученных после попадания в российские руки, не было обнаружено никаких прорывных технических решений.

Слишком тяжелые, слишком уязвимые

По словам Джерелиевского, западные танки страдают от избыточного веса. Это делает их уязвимыми не только на поле боя, но и с точки зрения логистики и обслуживания.

«Abrams и Challenger перетяжелены. Вес — свыше 60 тонн. Для черноземов и распутицы это катастрофа. Они просто вязнут», — объяснил эксперт.

Из-за массы их сложно эвакуировать в случае повреждений. Многие машины стали трофеями российской армии не потому, что были подбиты, а потому что просто заглохли или сломались, и противник не смог их вывести.

Британия никогда не делала ставку на бронетанковые силы, считает Джерелиевский. Общее количество танков у Соединенного Королевства до начала поставок в зону конфликта — всего около 200 единиц.

«Один британский генерал признал, что бронетанковых войск Британии хватит максимум на одну-две недели активных боёв», — отметил он.

Преимущество за Россией

На фоне провалов западной техники российские танки, по мнению эксперта, показали убедительное преимущество.

«У наших танков — лучшая проходимость, меньшая уязвимость, выше ремонтопригодность», — пояснил Джерелиевский.

По его словам, в условиях реального боя простота и надежность стали определяющими факторами. Особенно он отметил Т-90 «Прорыв», который глава государства называл лучшим танком в мире.

«СВО это подтвердило. Наши танки действительно лучше», — заключил эксперт.