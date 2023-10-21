Суббота, 21 октября, 2023
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Эксперт назвал районы СВО, где «методично уничтожаются» бойцы ВСУ

7info
Фото: Минобороны РФ

Бойцы ВСУ попали в огневой мешок и «методично уничтожаются» на участке близ Работино в Запорожской области. Об этом рассказал NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По словам эксперта, самое активное сейчас место боевых действий — Авдеевское направление. Положение ВСУ ена участке плачевно, противник пытается контратаковать, прорвать кольцо.

Третьим активным направлением является Купянск, поскольку в бинокль ВС России уже видят Харьков, пояснил он.

Визит главкома ВСУ Валерия Залужного в Авдеевку Матвийчук считает показателем плохого состояния для ВСУ. Противник вынужден перебрасывать туда резервы, чтобы противостоять российским войскам.

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