Эксперт назвал районы СВО, где «методично уничтожаются» бойцы ВСУ

Бойцы ВСУ попали в огневой мешок и «методично уничтожаются» на участке близ Работино в Запорожской области. Об этом рассказал NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По словам эксперта, самое активное сейчас место боевых действий — Авдеевское направление. Положение ВСУ ена участке плачевно, противник пытается контратаковать, прорвать кольцо.

Третьим активным направлением является Купянск, поскольку в бинокль ВС России уже видят Харьков, пояснил он.

Визит главкома ВСУ Валерия Залужного в Авдеевку Матвийчук считает показателем плохого состояния для ВСУ. Противник вынужден перебрасывать туда резервы, чтобы противостоять российским войскам.