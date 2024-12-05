Тимур Сыртланов, военный эксперт и член президиума организации «Офицеры России», в интервью «МК» поделился своими наблюдениями о текущей ситуации на фронте и возможных планах Украины. Его комментарии затрагивают как состояние украинских вооружённых сил, так и перспективы переговоров, а также вероятность диверсионных действий.

Сыртланов отметил, что в последние дни активно циркулируют слухи о том, что администрация президента Украины Владимира Зеленского, которого он называет нелегитимным, якобы пытается наладить контакты с будущей администрацией Дональда Трампа. Инаугурация Трампа, по мнению эксперта, может стать важным моментом для дипломатических манёвров. Украинская сторона, как предполагает Сыртланов, стремится выторговать условия, которые позволили бы им зафиксировать свои интересы накануне возможных переговоров.

При этом эксперт подчеркнул, что положение украинской армии серьёзно осложнено. По его словам, моральный дух военнослужащих низок, российские войска продолжают ежедневно освобождать значительные территории на Донецком направлении. Сыртланов убеждён, что любые переговоры без учёта позиции России бессмысленны, так как результатом станет лишь официальное закрепление за РФ новых территорий.

На вопрос о вероятности диверсий, таких как атака на Брянскую область, Сыртланов заверил, что российская сторона готова к любому сценарию. Он подчеркнул, что вооружённые силы РФ, вместе с пограничниками и подразделениями Росгвардии, надёжно защищают границы.

Эксперт утверждает, что ВСУ сосредоточили около половины своих резервов, включая технику и личный состав, в районе Курской области, но российские силы продолжают наступление и постепенно перемалывают крупные вражеские группировки численностью до 12 бригад. По словам Сыртланова, несмотря на сложные бои, продвижение идёт, и противнику не удастся прорвать оборону.