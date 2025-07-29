Эксперт назвал Кубань зоной рискованного земледелия и сравнил с Рязанской областью

Систематическая засуха и превышение климатической нормы превращают Краснодарский край в зону рискованного земледелия, а почву — в всё менее благоприятную для выращивания сельхозкультур. Об этом сообщил ТАСС доктор сельскохозяйственных наук, заведующий отделом селекции и семеноводства кукурузы Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко Анатолий Супрунов.

По его словам, условия для сельхозпроизводства в регионе значительно ухудшаются.

«Чем хуже условия для культуры, тем выше риск снижения урожайности. К сожалению, Кубань становится зоной рискованного земледелия. Климат и зона выращивания смещаются. Сейчас более благоприятные условия наблюдаются в Центрально-Чернозёмной полосе — в Рязанской, Белгородской и Курской областях. Именно там сегодня получают самые высокие урожаи кукурузы», — отметил эксперт.

Последствия засухи

В июле 2025 года аграрии Краснодарского края собрали 8,5 миллиона тонн зерновых — это почти на 30% меньше, чем годом ранее. В связи с ситуацией в девяти районах региона был введён краевой режим чрезвычайной ситуации. Предварительный ущерб от засухи оценивается в 1,5 миллиарда рублей.

По словам Супрунова, высокая температура воздуха усиливает испарение влаги из растений — это их естественный механизм охлаждения. Однако при недостатке осадков растение начинает замедлять рост и буквально «сжимается» — чтобы выжить. При этом, по его мнению, даже селекция более засухоустойчивых гибридов не способна полностью компенсировать негативное влияние экстремальных погодных условий.

«Вывести более устойчивые сорта можно, но полностью преодолеть влияние подобных стрессов невозможно», — подчеркнул учёный.

Ранее член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко также предупреждал, что засуха и сокращение водных ресурсов на фоне роста населения и промышленности могут серьёзно повлиять на аграрный потенциал региона.

«Дефицит осадков, увеличение нагрузки на водные ресурсы и изменение климата ставят под вопрос возможность получать стабильные и рекордные урожаи в будущем», — отметил он в комментарии ТАСС.