По словам доцента кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александра Перенджиева, в ближайшее время российская армия может занять город Курахово, где уже идут активные бои. Об этом эксперт рассказал News.ru.

Он также предполагает, что следующими целями станут Покровск, Часов Яр и Торецк. По мнению Перенджиева, главной задачей остается контроль над крупной агломерацией, включающей Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку.

Перенджиев подчеркивает, что, несмотря на давление российской армии, украинские силы еще не исчерпали свои ресурсы. Во многом это связано с поставками западной военной техники и другой поддержки, которая помогает ВСУ сохранять оборонительный потенциал.

Украинские войска продолжают оказывать сопротивление как на фронте, так и ударами по тыловой инфраструктуре России. Тем не менее, эксперт считает, что такая поддержка не сможет длиться бесконечно.