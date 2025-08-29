Эксперт Центра компетенций НТИ по технологиям больших данных Тимофей Воронин рассказал RT, какие слова ни в коем случае нельзя использовать при разговоре с телефонными мошенниками.

По словам Воронина, самое главное — не использовать слова «да», «нет», «согласен» и «подтверждаю». Мошенники могут записать их, чтобы потом использовать для создания дипфейков или голосовых сообщений. Затем эти записи могут разослать друзьям и родственникам жертвы, чтобы выманить у них деньги под предлогом экстренной ситуации, например, аварии.

Эксперт также предостерёг от сообщения любых личных данных, так как они также могут быть использованы для обмана.

Вместо опасных слов Воронин советует использовать нейтральные фразы: «слушаю», «алло», «говорите».

«Данных слов вполне достаточно, чтобы в ходе диалога определить мошенника и положить трубку», — пояснил специалист.

Он также добавил, что не стоит пытаться «разыгрывать» мошенников или намеренно тянуть время. Самый надёжный способ защиты — сразу прекратить разговор.