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Новости России

Эксперт: национальный мессенджер MAX может быть особенно интересен пенсионерам

Алексей Самохин
Изображение от nensuria на Freepik

Новый национальный мессенджер MAX в первую очередь может заинтересовать пенсионеров, поскольку в нём снижена вероятность столкнуться с мошенническими звонками и сообщениями. Об этом в комментарии для NEWS.ru заявил эксперт по коммуникациям Ярослав Мешалкин.

По его словам, ключевая особенность платформы — тесная интеграция с «Госуслугами», что делает потенциальную аудиторию максимально широкой.

«Потенциально аудитория MAX — это все пользователи «Госуслуг». Это основная фишка мессенджера. Если говорить по сегментам, я вижу несколько приоритетных групп. Людей старшего возраста обучат пользоваться MAX их дети и внуки, поскольку в этом мессенджере действительно ниже риск получить звонок или сообщение от зарубежных мошенников», — отметил Мешалкин.

Помимо пенсионеров, эксперт выделил ещё две ключевые категории пользователей:

  • Госслужащие — по словам Мешалкина, их обяжут использовать MAX в рамках служебной коммуникации.
  • Школьники — планируется их интеграция через систему образования.

«Следующей категорией станут госслужащие, которым предписано будет общаться именно через этот мессенджер. Школьников будут подключать через образовательные учреждения», — пояснил он.

Мешалкин отметил, что для широкой аудитории, особенно для так называемых «простых смертных», Telegram останется основным выбором как мессенджера, так и медиаплатформы.

«Telegram по-прежнему будет в приоритете — вплоть до возможного замедления. Даже после этого детище Павла Дурова, скорее всего, сохранит массовую аудиторию», — подытожил эксперт.

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