Эксперт Леонков рассказал о смене тактики ракетных ударов ВСУ

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) постоянно меняют тактику ракетных ударов по территории России. В частности, посылают с ракетами Storm Shadow обманки, которые имитируют средства воздушного нападения. Но российские боевые расчеты определяют нужные цели и сбивают их, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

«Когда впервые появились Storm Shadow, вооруженными формированиями Украины использовалась хитрая тактика. Тогда в массе средств воздушного нападения, которые атаковали на луганском направлении, шли эти крылатые ракеты, которые для нас были новой целью. Поэтому часть ракет Storm Shadow долетела до Луганска. Но когда во всем разобрались, были приняты меры», — объяснил он.

Так эксперт прокомментировал сообщение источников «Известий» о подробностях ракетной атаки на Севастополь 30 октября. Собеседники издания рассказали, что удар по городу Севастополю был нанесен четырьмя украинскими самолетами. Каждая машина выпустила две ракеты Storm Shadow. Также украинские военные запустили с земли несколько ложны целей, имитировавшие крылатые ракеты.

Самолеты ВФУ действовали на предельной дальности и постарались быстро скрыться на предельно малой высоте. Средствами российского ПВО запуск ракет был своевременно вскрыт, а ложные цели опознаны.

Всего за последние сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 765 бойцов ВФУ и 40 единиц техники, включая гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ 30 октября.