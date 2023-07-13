Четверг, 13 июля, 2023
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Эксперт Леонков объяснил выгоды заказчиков от участия ЧВК в военном конфликте

7info

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите в Вильнюсе заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали готовиться к конфликту с Россией задолго до его начала — в 2014 году. Тренировками и обучением зачастую занимались иностранные частные военные компании (ЧВК).

О том, что третьи страны имеют собственные интересы на Украине, российские власти неоднократно говорили еще до начала спецоперации. Однако коллективный Запад всё время отвергал подобные обвинения.

Государства готовы тратить огромные деньги на военных «частников» — по данным СМИ, только за последние 10 лет рынок услуг в этом секторе вырос со $100 млрд до $400, и в будущем, по прогнозам, он будет увеличиваться.

«ЧВК — это инструмент гибридных войн. По сути, для ведения подобных конфликтов существует два инструмента: либо ЧВК, либо повстанческие террористические группировки, которые под видом национального сопротивления разрушают страну», — пояснил в разговоре с «Известиями» военный эксперт Алексей Леонков.

Он добавил, что ЧВК, применяются, когда правительство и армия в стране-оппоненте едины. Тогда ЧВК работают на создание кризиса, в результате которого удастся свергнуть законное правительство и привести к власти незаконное, но удобное.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Частный вопрос: чем западные ЧВК занимаются на Украине

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