Эксперт Юшин: Нет оснований ограничивать экспорт мяса перед майскими праздниками

Ограничение экспорта мяса в преддверии майских праздников не имеет оснований, так как оптовые и розничные цены на многие его виды сегодня ниже, чем год назад, а жалоб от граждан на рост цен не зафиксировано. Об этом в беседе с НСН заявил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил главе Минсельхоза Оксане Лут временно ограничить экспорт мясной продукции до 1 июня 2025 года, чтобы предотвратить возможный рост цен, сообщает РИА Новости.

Юшин подчеркнул, что Россия экспортирует лишь ограниченный объем продукции, а популярные виды мяса сегодня дешевле, чем в 2024 году.

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«Это предложение кажется странным, ведь оптовые цены на многие виды мяса птицы, особенно бройлеров, сейчас на 10–20% ниже, чем год назад. Предприятия уже недополучают доходы, которые необходимы для инвестиций в биобезопасность, модернизацию, закупку оборудования и выплату зарплат. Свинина также не подорожала за последний год, а большинство ее частей даже дешевле, чем год назад. Что касается экспорта, значительная его часть – это куриные лапки, которые поставляются в Китай, и небольшие тушки бройлеров, отправляемые в Саудовскую Аравию, где они востребованы как халяльная продукция. В России же спрос на нее невелик. Говядина, в свою очередь, – это премиальный продукт, который за рубежом продается по цене, значительно превышающей стоимость мяса, доступного для российских потребителей. В целом у нас достаточно мяса, страна полностью обеспечивает себя и является нетто-экспортером», – отметил Юшин.

По его словам, необоснованное ограничение экспорта может негативно сказаться на международных торговых отношениях.

«Наши торговые партнеры будут удивлены, если Россия неожиданно приостановит поставки. Так нельзя вести себя в мировой торговле. Тем более что выход на зарубежные рынки требует серьезных усилий и финансовых вложений со стороны государства. Если мы уйдем, нашу нишу займет продукция из других стран, что только усилит наших конкурентов. Такие решения должны приниматься лишь при наличии реальных угроз для внутреннего рынка, но сейчас их нет. Даже розничные цены на мясо птицы сегодня ниже, чем год назад, а свинина подорожала всего на 3–4%, что значительно ниже уровня инфляции. В период шашлычного сезона люди традиционно ожидают некоторого роста цен на отдельные виды мяса, но массовых жалоб нет. Я уверен, что правительство не планирует вводить никаких ограничений», – заключил эксперт.

Как обстоят дела с мясом в Рязани

В Рязани регулярно проходят ярмарки выходного дня, на которых свою продукцию представляют местные товаропроизводители. Очередная такая ярмарка прошла в субботу, 29 марта.

По данным Минсельхоза Рязанской области, мясо, полуфабрикаты и колбасные изделия привезли 37 участников, продано 6,5 тонны продукции. Живую рыбу привезли 3 хозяйства, продано 1,4 тонны.

Следующие ярмарки в Рязани состоятся в субботу, 5 апреля на пяти площадках: на территории УРТ на ул. Дзержинского, у ЦНТИ на ул. Крупской, у ТЦ «КИТ» на ул. Станкозаводской, у КДЦ «Октябрь» на ул. Новоселов и у ТЦ «Европа» в Дашково-Песочне (ул. Новоселов, д. 62).